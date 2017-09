Douzième après quatre journées, le Montpellier HSC ne compte que 4 points au compteur. L’entraîneur du MHSC espérait un début de saison plus réussi mais ne s’alarme pas outre mesure, en dépit d’un calendrier compliqué entre la mi-septembre et la mi-octobre. Les Pailladins affronteront consécutivement le PSG, Monaco, Nice et Saint-Etienne.

Duré: 96 secondes

Date: 2017-09-07 19:00:01