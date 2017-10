Quatre matches sans victoire, deux nuls en Europa League et un inquiétant 3-3 à domicile face à Dijon, L’Olympique Lyonnais piétine après une préparation et de premières rencontres pleines de promesses. Face à Lyon, une équipe d’Angers qui n’est pas en confiance non plus. L’occasion parfaite pour les hommes de Bruno Génésio de stopper leur mauvaise série.

Duré: 93 secondes

Date: 2017-10-01 12:45:01