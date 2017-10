Ligue 1  Retour sur le parcours atypique de Ruben Aguilar

Six matchs joués, dont cinq en tant que titulaire. Cette saison, à 24 ans, Ruben Aguilar découvre la Ligue 1 avec Montpellier. Et la progression du défenseur français est déjà belle. De là à voir plus haut ? Peut-être, mais Ruben Aguilar veut se laisser le temps d’apprendre.

Duré: 106 secondes

Date: 2017-10-20 12:15:01