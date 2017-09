Ligue 1  Retour sur les débuts compliqués de Bielsa au LOSC

Marcelo Bielsa connaît des débuts difficiles avec le LOSC. Les Dogues ne cessent de décevoir au fil des semaines et ne comptent que 5 points, soit un de plus que le 19ème de Ligue 1. Le technicien lillois a besoin de temps pour appliquer sa méthode. Reste à savoir si joueurs, supporters et observateurs sauront se montrer patients à son égard.

2017-09-20