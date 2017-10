De la CFA 2 à la remontée dans l'élite, le public du stade de la Meinau a montré un soutien indéfectible au Racing. Strasbourg compte aujourd'hui plus de 15 600 abonnés, soit le 5e meilleur total en Ligue 1 cette saison. Et dans les années 2000, le club a hérité du surnom de « Marseille de l'Est », autant pour sa ferveur populaire que pour ses changements répétés d'actionnaires, puis de présidents et d'entraîneurs.

Duré: 128 secondes

Date: 2017-10-15 12:45:01