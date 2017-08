Ligue 2  Eric Sikora : "On a besoin de nos supporters"

Le RC Lens vit un début de saison cauchemardesque, avec 4 défaites en autant de journées. Alain Casanova n’est désormais plus l’entraîneur des Sang et Or. Son successeur, Eric Sikora, espère retrouver une dynamique positive et compte sur le soutien des supporters lensois.

Duré: 138 secondes

Date: 2017-08-21 18:30:01