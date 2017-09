Le RC Lens vit une situation des plus délicates. Avec cinq défaites en autant de rencontres de championnat, les Sang et Or sont bien loin de leurs objectifs de montée et doivent se ressaisir au plus vite. Ce samedi, Lens reçoit Lorient, actuel troisième de Ligue 2.

Duré: 127 secondes

Date: 2017-09-07 20:15:01