Ligue 2  Moussa Maazou : "Lens a le meilleur public de France"

Arrivé au RC Lens en toute fin de mercato, Moussa Maazou a mis en avant le rôle clé des supporters Sang et Or. Il insiste sur le fait que le début de saison ne condamne pas nécessairement la suite du championnat et espère aider le club nordiste à retrouver l’élite, en dépit d’un début de saison catastrophique. Le RC Lens n’a pas engrangé le moindre point en cinq rencontres et reçoit Lorient (3ème) ce samedi.

Duré: 64 secondes

Date: 2017-09-07 20:45:01