Lille-Marseille : Bielsa encore dans le coeur des supporters

Il n’a dirigé que 41 matchs avec l’Olympique de Marseille, et le bilan est moyen pour Marcelo Bielsa : 21 victoires 7 nuls et 13 défaites. Mais le technicien argentin a laissé une empreinte indélébile dans club phocéen. L’homme, le caractère mais aussi le style de jeu. La patte Bielsa, c’est ce que les supporters retiennent et non pas son départ précipité après une seule journée lors de sa deuxième saison en 2015. Les retrouvailles entre l’OM et le technicien aura lieu ce soir, à Lille, en clôture de la 11e journée de Ligue 1.

Duré: 88 secondes

Date: 2017-10-29 13:00:01