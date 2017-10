Liverpool - Dalglish : ''Compliqué de viser le podium''

Kenny Dalglish, ancienne gloire de Liverpool (1977-90) ayant également coaché les Reds en 2012, voudrait croire à une belle saison de son club de coeur. Mais l'Ecossais se veut réaliste : ''United et City sont plus forts que la saison dernière, Tottenham a l'air bien et Chelsea est de retour après un début de saison poussif''. Dalglish donne quand même un bon point à Klopp : ''Il est l'homme de la situation pour aller chercher un trophée''.

Date: 2017-10-14 14:45:01