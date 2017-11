Lyon veut enchaîner une 5e victoire en L1 contre Montpellier

On les avait quittés sur une démonstration 5-0 lors du derby face à Saint-Etienne.Un succès qui permettait aux Lyonnais de signer une 4 victoires de rang en championnat et de remonter sur le podium avant la trêve internationale. 15 jours plus tard, retour à la Ligue 1 avec la réception de Montpelier. L’occasion d’enchainer pour les hommes de Bruno Génésio.

Duré: 92 secondes

Date: 2017-11-19 12:45:01