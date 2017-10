Machardy : " L'institution et le club n'ont aucune personnalité " L'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain s'affrontent ce dimanche pour le choc de la 10ème journée de Ligue 1. Et même si cela reste le match référence, le Classique, la rivalité entre les deux clubs ne fait plus le même effet qu'avant.

Duré: 89 secondes

Date: 2017-10-20 20:00:01