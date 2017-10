Malcom : "Je me sens bien à Bordeaux" A l’occasion de la rencontre entre Bordeaux et Nantes ce dimanche pour le compte de la 9e journée de Ligue 1, Malcom a accordé un entretien à BFM Sport. Il revient sur son début de saison avec les Girondins et la lourde défaite face ou PSG, mais évoque également son avenir.

Duré: 321 secondes

Date: 2017-10-15 14:45:01