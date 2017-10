Man. City - Guardiola : ''J'adore Oasis''

Pep Guardiola a pris le temps de discuter musique avant le match de samedi à West Brom. Leader de Premier League, le manager des Citizens a avoué qu'il adorait Oasis, le groupe originaire de Manchester et fan des Skyblues. ''Pour moi, Don't look back in anger est leur meilleure chanson'', a confié Pep Guardiola.

Date: 2017-10-28 11:00:01