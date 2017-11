Man. U - Mourinho attend Pogba et Ibra avec impatience José Mourinho refuse de céder à la panique malgré les huits points de retard qu'accuse Manchester United sur son rival Citizen : ''Il y a 18 équipes plus inquiètes que nous actuellement'', assure le Portugais, pour qui rien n'est fait. ''8 points de retard en Angleterre, c'est moins insurmontable qu'en Espagne ou en Allemagne. Les retours de Pogba et Ibrahimovic vont nous permettre de bien finir l'année'', promet le ''Mou''.

Catégorie: Microsoft French Channel

Duré: 63 secondes

Date: 2017-11-06 20:45:01