Metz-Lille : Bielsa en danger en cas de défaite ?

La situation de Marcelo Bielsa à Lille est de plus en plus alarmante. Les résultats sont catastrophiques, le LOSC n’a plus gagné depuis le 6 août dernier, date de la première journée de Ligue 1. Le public lillois remet grandement en question les méthodes du technicien argentin. Bielsa, lui, garde le cap. Et ce dimanche à Metz, Lille affronte un concurrent direct pour le maintien puisque seuls 3 points séparent les deux équipes. La défaite est donc interdite pour les Lillois.

Duré: 80 secondes

Date: 2017-11-05 14:15:02