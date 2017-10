Mexique - L'arrêt fou de la poitrine du gardien des Tigres !

Nahuel Guzman, gardien des Tigres et coéquipier d'André-Pierre Gignac, a effectué un arrêt complètement fou lors de la victoire sur la pelouse de Cruz Azul (1-2) en Liga MX. Visiblement vexé par la tentative de lob de Gato Silva de sa propre moitié de terrain, le portier des Tigres a stoppé le ballon de la poitrine en reculant sur sa ligne de but, alors que le score était encore de 1-1. Un risque payant puisque quelques minutes plus tard, Vargas donnera la victoire à son équipe...

Catégorie: Buzz TV

Duré: 26 secondes

Date: 2017-10-30 11:00:01