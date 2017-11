Moulin : "On ne se relève pas comme ça d’une raclée face au PSG" La question entourant ce match était la suivante : comment Guingamp et Angers, martyrisés par Monaco (0-6) et le PSG (0-5) avant la trêve internationale, allaient-ils réagir ? Réponse : les deux équipes ont tenté de faire le jeu, dans un match où tout s’est décanté lors de la première mi-temps. Mais les deux équipes se sont quittés sur un score nul (1-1).

Date: 2017-11-18 23:45:01