Nantes, un club historique qui reprend des couleurs

C’est un club historique qui reprend des couleurs. En effet, depuis décembre dernier le FC Nantes a reconquis le cœur des supporters, notamment pendant six mois l’année dernière avec Sergio Conceicao et cette remontée incroyable au classement. Et cette saison, avec Claudio Ranieri à la tête de l’équipe, les Canaries réalisent leur meilleur début de saison depuis 2003. Et si la philosophie de jeu du technicien italien ne plait pas forcément, les résultats sont bien là.

Duré: 80 secondes

Date: 2017-09-30 03:15:01