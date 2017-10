Naples - Sarri : ''Me comparer à Sacchi, c'est lui faire insulte'' Parfois comparé à Arrigo Sacchi en Italie, Maurizio Sarri a refusé le compliment et confié toute son admiration pour l'ancien coach du Milan AC : ''C'est une insulte pour lui. Je n'ai rien gagné. Si je prenais ma retraite ce soir, personne ne se souviendrait de moi. Sacchi a changé la façon dont on joue au football. Certains disent qu'il a gagné parce qu'il avait des grands joueurs mais en réalité ces joueurs sont devenus grand à son contact''. Difficile de faire plus sincère...

Catégorie: Champions League News (French)

Duré: 36 secondes

Date: 2017-11-01 01:00:01