Neymar : star du ballon rond et cash machine

Bien sûr, il y a ce chiffre qui lui colle à la peau : 222 millions d'euros. Le prix de son transfert record de Barcelone à Paris. Talent et argent sont souvent compatible dans le monde fou du football. Tout jeune déjà, Neymar a très vite été confronté à cette folle dérégulation financière. Et il fait aujourd’hui partie des rares footballeurs à tirer plus de revenus en publicité qu'en salaire. Au PSG, Neymar gagnera 30 millions d'euros net par an, soit 80 000 euros par jour. Sans compter les primes et les sponsors.

Duré: 228 secondes

Date: 2017-09-17 18:15:01