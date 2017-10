OM  PSG : le fossé se creuse entre les deux clubs

Plus qu'une rivalité, c'est un fossé qui grandit entre l'OM et le PSG. Depuis 2012 et la montée en puissance des investissements du Qatar à Paris, Marseille n'a plus réussi à s'imposer au Vélodrome contre les Parisiens. Ainsi, cette saison, le budget parisien équivaut à trois fois celui de l'OM. Les Olympiens le savent, sans baisser les armes pour autant.

