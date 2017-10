OM-PSG : ambiance électrique autour du Vélodrome !

Plusieurs milliers de supporters marseillais sont déjà aux abords du Vélodrome et l’ambiance s’est considérablement tendue depuis 16h30 et l’arrivée d’un cortège de près de 4000 fans de l’OM. Les CRS ont essuyé des jets de projectiles et de pétards et ont lancé des gaz lacrymogènes. Des lances à eau ont également été utilisées pour disperser les supporters.

Date: 2017-10-22 21:30:01