Payet sur l'Europa League : "On est à notre place"

Ce jeudi au Vélodrome (21h05), l'Olympique de Marseille reçoit le club turc de Konyaspor lors de son entrée en lice en Europa League. L'occasion de se relancer pour les hommes de Rudi Garcia, après les déroutes face à Monaco (6-1) et Rennes (1-3). En conférence de presse, le coach marseillais et son capitaine Dimitri Payet ont fait le point sur la situation actuelle et sur les ambitions olympiennes dans la compétition.

Duré: 292 secondes

Date: 2017-09-14 13:00:01