Pays-Bas - Le vibrant hommage des fans de Feyenoord au fils décédé de Jones

Les supporters de Feyenoord ont rendu un hommage très émouvant au fils du gardien Brad Jones. décédé d'une leucémie le 18 novembre 2011. A la 11e minute du match contre VVV-Venlo, les fans ont entonné le chant "you'll never walk alone" et allumé le stade avec leur lumière de téléphone.

Catégorie: Buzz TV

Duré: 54 secondes

Date: 2017-11-19 13:30:01