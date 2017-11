Pays-Bas - Van Basten : ''Les grands joueurs ne se fabriquent pas sur commande''

Marco Van Basten est revenu sur l'élimination précoce des Pays-Bas, troisièmes de leur groupe éliminatoire au Mondial-2018 derrière la France et la Suède malgré un statut de demi-finaliste sortant. Pour l'ancienne star du Milan AC, il y a bien un creux de génération néerlandais : ''On ne peut pas créer un grand joueur même si on en rêve. Les grands joueurs se font d'eux-mêmes'', affirme ''San Marco'', qui pour le moment se contente d'attendre le prochain Robben ou Van Persie...

Catégorie: Matches Internationaux

Duré: 34 secondes

Date: 2017-11-08 21:15:01