Pologne - Boruc a fait ses adieux à la sélection

A 37 ans, Artur Boruc a eu le droit à son jubilé ce vendredi avec la Pologne lors du match amical contre l'Uruguay (0-0). Remplacé peu avant la pause, l'ancien gardien de but du Celtic est sorti sous les acclamations et une haie d'honneur, pour sa 65e et dernière sélection.

Catégorie: Buzz TV

Duré: 97 secondes

Date: 2017-11-11 10:15:01