PSG - Candela : ''Avec Cavani, Paris avait déjà une belle équipe''

Vincent Candela est revenu sur le marché des transferts animé du PSG cet été. Le champion du monde 1998 voit d'un bon oeil les investissements pour faire venir Neymar et Mbappé dans la capitale : ''Je ne juge pas leurs dirigeants. Il faut des grands joueurs pour gagner. La Ligue 1 en a souffert pendant longtemps. L'Italie puis l'Angleterre et l'Espagne ont eu les championnats les plus beaux, les plus riches. Je suis content que la L1 soit sur le devant de la scène avec Paris''.

Catégorie: Football Français

Duré: 111 secondes

Date: 2017-10-30 15:30:02