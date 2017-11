PSG - Neymar vs Emery, les liaisons dangereuses Décidément, les relations sont parfois ombrageuses entre le coach et la star du club au PSG. Après ''Nico et Luis'' au coeur des années 2000, c'est au tour de ''Unai et Ney'' de défrayer la chronique en 2017. Entre sous-entendus à peine voilés, brimades et agacement réciproque, le quotidien L'Equipe affirme ce mercredi qu'un fossé se creuse irremédiablement entre Neymar et Unai Umery. Si pour l'instant les résultats n'en souffrent pas, le PSG va devoir trouver un terrain d'entente.

Catégorie: Football Français

Duré: 138 secondes

Date: 2017-11-08 21:00:02