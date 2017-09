PSG-OL  Retour sur les "tensions" entre Cavani et Neymar

Par deux fois lors de la rencontre de ce dimanche entre le PSG et l’OL, Cavani et Neymar se sont disputés le ballon pour tirer un pénalty et un coup-franc. Réel problème ou tension passagère ? Toujours est-il que cet accrochage fait beaucoup parler.

Duré: 99 secondes

Date: 2017-09-18 17:45:01