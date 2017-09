PSG - Récap d'un mercato record

Le PSG a réussi le mercato le plus incroyable de l'histoire de la Ligue 1, en accueillant notamment Neymar, Kylian Mbappé et Dani Alves. Des recrues qui, espèrent les dirigeants parisiens, permettront au club de la capitale d'aller plus loin en Ligue des Champions.

Catégorie: Football Français

Duré: 62 secondes

Date: 2017-09-01 19:30:01