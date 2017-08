Grâce aux réalisations de Cavani (doublé) et Motta, le Paris Saint-Germain prend seul la tête du championnat après sa victoire face à Saint-Etienne. Thiago Motta, capitaine ce soir, salue la prestation des Verts et revient sur son but inscrit à la 51ème minute de jeu.

Duré: 110 secondes

Date: 2017-08-26 02:30:01