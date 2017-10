PSG - Völler : "Paris a une vraie chance en Ligue des Champions"

L'ancienne gloire de l'Olympique de Marseille et vainqueur de la Ligue des Champions 1993, Rudi Völler, a livré son avis sur le PSG de Neymar et Mbappé : ''Ils peuvent gagner la Ligue des Champions, sans doute assez rapidement. Ils ont prouvé leur potentiel et sans cet accident face au Barça, ils pouvaient aller très loin'', estime Völler.

Catégorie: Champions League News (French)

Duré: 42 secondes

Date: 2017-10-30 16:15:01