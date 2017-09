Récemment critiqué pour le manque de spectacle de son équipe, Claudio Ranieri avait affirmé, sans se démonter qu'il préférait "gagner 1-0 que 2-1", rappelant au passage qu'il était "Italien". Son équipe l'a visiblement bien entendue puisque le FC Nantes s'est imposé sur la plus petite des marges ce samedi soir - et ce pour la troisième fois de la saison -, aux dépens de Caen. Avec cette victoire, Nantes grappille et se hisse à la 6e place au classement.

Duré: 46 secondes

Date: 2017-09-17 00:45:01