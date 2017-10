Real Madrid - Zidane: "Je ne suis pas le meilleur entraîneur du monde"

Zinedine Zidane, l'entraîneur du Real Madrid, figure parmi les douze techniciens en lice pour le titre de meilleur entraîneur Fifa de l'année, aux côtés notamment de Massimiliano Allegri (Juventus) et Antonio Conte (Chelsea). "Si on me le donne, je vais le prendre avec plaisir", a déclaré le technicien français en conférence de presse, sans toutefois trop y croire. Le prix sera remis ce lundi à Londres.

Catégorie: La Liga News (French)

Duré: 49 secondes

Date: 2017-10-21 14:45:01