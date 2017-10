Strasbourg-OM : les souvenirs du Racing de Leboeuf et Cassard Cela fait près de dix ans que Strasbourg et Marseille ne s’étaient plus croisés. Le 17 mai 2008, le Racing s’inclinait 4-3 au Vélodrome. Depuis, le club alsacien est tombé bas avant de remonter dans l’élite cet été. Et à l’heure où Strasbourgeois et Marseillais vont se retrouver, Frank Leboeuf et Stéphane Cassard, qui ont porté les deux tuniques, ont évoqué leurs souvenirs.

Duré: 101 secondes

Date: 2017-10-15 16:15:01