Strasbourg : une maison de retraite permet aux plus anciens supporters d'assister aux matches du Racing Samedi à La Meineau, Strasbourg a été tenu en échec par Angers (2-2). A cette occasion, BFM Sport a suivi deux supporters un peu particuliers : Robert et Jacques,140 ans à eux deux. Une maison de retraite permet en effet depuis peu aux plus anciens supporters d'assister aux matches du Racing.

Duré: 196 secondes

Date: 2017-10-29 17:30:01