Superliga Argentina: Le but victorieux de Nandez (Boca) face à River Plate A la suite d'un match haletant, Boca Juniors remporte le Superclásico grâce au but de Nandez. Une superbe volée à voir encore et encore...

Catégorie: Football Sud Américain

Duré: 63 secondes

Date: 2017-11-06 08:30:01