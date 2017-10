The Best 2017 - Pourquoi Ronaldo est le meilleur ? Les The Best - FIFA Football Awards seront remis ce lundi à Londres. Qui de Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ou Neymar remportera le titre de meilleur joueur de la saison ? Voici les arguments en faveur de l'attaquant portugais.

Catégorie: La Liga News (French)

Duré: 56 secondes

Date: 2017-10-22 20:00:01