The best FIFA Awards - Giroud : ''Ce but n'a rien à voir avec la Coupe du Monde'' Lauréat du plus beau but de l'année aux Best FIFA Awards pour son aile de pigeon sous la barre, Olivier Giroud a pris cette récompense comme ''une immense fierté''. L'avant-centre d'Arsenal, peu utilisé par Arsène Wenger cette saison, est cependant persuadé que ce titre individuel ne l'aidera pas à être sélectionné par Didier Deschamps avec les Bleus lors de la Coupe de Monde en Russie : ''Pour cela, je vais devoir me montrer encore décisif en club'', assure Giroud.

Catégorie: Matches Internationaux

Duré: 108 secondes

Date: 2017-10-24 00:30:01