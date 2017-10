The best FIFA Awards - Neymar : ''Je dois m'adapter à Paris'' Neymar n'a pas remporté le trophée du meilleur joueur aux Best FIFA Awards mais la déception est vite passée : ''J'espère être plus proche du trophée l'an prochain''. La star du PSG s'est confiée sur sa nouvelle vie dans la capitale : ''C'est différent de Barcelone. Je dois encore m'adapter au pays, au club. Mais j'espère qu'on va faire une grosse saison'', a indiqué Neymar, expulsé dimanche soir lors du Clasico à Marseille (2-2).

Catégorie: Football Français

Duré: 46 secondes

Date: 2017-10-24 00:45:02