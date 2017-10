The best FIFA Awards - Neymar, Ronaldo et Messi sur le Tapis Vert Neymar, Cristiano Ronaldo et Messi se sont présentés ce lundi soir à Londres sur le Green Carpet des Best FIFA Awards avec le sourire et sur leur 31. Cristiano Ronaldo a remporté sans surprise le trophée de meilleur joueur. Revivez l'entrée en scène des trois artistes, accueillies comme de vraies rock stars par une foule triée sur le volet.

Catégorie: Matches Internationaux

Duré: 29 secondes

Date: 2017-10-23 22:30:01