The best FIFA Awards - Ronaldo : ''Messi vs Cristiano, ça ne fait que commencer !'' Vainqueur sans surprise du trophée du meilleur joueur de l'année aux Best FIFA Awards, Cristiano Ronaldo a longuement disserté sur sa rivalité avec Lionel Messi. ''Je ne suis pas en compétition avec lu. C'est juste un joueur qui joue à la même période que moi. Nous avons gagné cinq fois chacun ce trophée'', a décompté CR7, qui a promis dans un dernier sourire que les deux stars continueraient de se tirer la bourre pendant encore de longues saisons...

Catégorie: Matches Internationaux

Duré: 44 secondes

Date: 2017-10-24 01:15:01