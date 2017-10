The best FIFA Awards - Ronaldo : ''Neymar est tellement important pour le Brésil'' L'ancienne gloire du football brésilien Ronaldo a rendu hommage à Neymar lors de la cérémonie des Best FIFA Awards et espère que le joueur du PSG va ''continuer sur sa lancée pour faire une grande Coupe du Monde'' avec la Seleçao.

Catégorie: Buzz TV

Duré: 14 secondes

Date: 2017-10-23 22:45:01