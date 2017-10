The best FIFA Awards - Zidane : ''Un grand merci au Real Madrid'' Elu sans surprise meilleur entraineur de l'année aux Best FIFA Awards, Zinedine Zidane a tenu à remercier son club de lui avoir donné l'opportunité de réussir très vite de grandes choses dans ce métier. ''Après c'est beaucoup de travail'', a ajouté Zizou dans un sourire. Tout en retenant un moment clé : ''Le dernier match à Malaga, celui du titre de champion d'Espagne''.

Catégorie: Matches Internationaux

Duré: 67 secondes

Date: 2017-10-24 00:15:01