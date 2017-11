Touré : "Mettre le plus possible la pression sur le PSG" Après la victoire du PSG à Angers plus tôt dans la journée, le dauphin monégasque s'est promené contre Guingamp ce samedi (6-0). Un succès au Stade Louis-II permet à Monaco de revenir à 4 points du leader parisien. L'occasion parfaite pour mettre le plus possible la pression sur le PSG a en croire Almany Touré.

Duré: 42 secondes

Date: 2017-11-05 04:30:01