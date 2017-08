Transferts - Mbappé, les Parisiens en salivent déjà

Thomas Meunier et Thiago Motta se sont exprimé au sujet de la possible arrivée de Kylian Mbappé au PSG en marge de la victoire contre Saint-Etienne. ''On ne peut pas refuser un tel joueur, j'espère qu'il va venir'', s'est enflammé Meunier alors que Motta allait dans le même sens : ''Tous les grands joueurs capables de renforcer l'équipe sont les bienvenus''.

Catégorie: Football Français

Duré: 66 secondes

Date: 2017-08-26 03:45:01