Transferts - Saha : ''Manchester United devrait se pencher sur Varane et Aubameyang''

L'ancien attaquant de Manchester United et des Bleus Louis Saha a établi une short-list pour les Red Devils lors du prochain mercato. Saha verrait bien Raphael Varane (Real Madrid) et Pierre-Eymerick Aubameyang (Borussia Dortmund) rejoindre l'équipe de José Mourinho. ''Varane apporterait quelque chose spécial en défense. Et Aubameyang m'impressionne depuis plusieurs saisons'', a indiqué Saha.

Catégorie: Microsoft French Channel

Duré: 32 secondes

Date: 2017-09-21 20:45:01