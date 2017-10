Valverde: Un retour plus "étrange" que prévu Le coach du Barça Ernesto Valverde retrouvait aujourd'hui un club spécial à son coeur,l'Athletic Bilbao. Avec six saisons en tant que professionel (1990-1996), et autant à la tête de l'équipe (2003-2005 et 2013-2017), il était naturellement "bizarre" pour le nouvel entraineur de Barcelone de s'asseoir sur le banc des visiteurs.

Catégorie: La Liga News (French)

Duré: 30 secondes

Date: 2017-10-29 08:00:01