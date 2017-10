9e j. – J. Guardiola : ''En étant confiants, on peut gagner encore et encore'' Manchester City continue la semaine sur sa lancée en battant ce samedi Burnley (3 – 0). Pour Pep Guardiola, l'équipe doit garder confiance pour continuer de gagner encore et encore.

Catégorie: Microsoft French Channel

Duré: 48 secondes

Date: 2017-10-22 04:00:01